Странное поведение игрока «Аякса», воспользовавшегося травмой одноклубника для продолжения атаки

В домашнем матче 22-го тура чемпионата Голландии «Аякс» нанес поражение роттердамской «Спарте» со счетом 2:0, но поведение хозяев вызвало определенные вопросы.

На 52-й минуте игрок «Аякса» Бертран Траоре наткнулся на Ивана Калеро и свалился на газон, держась за ногу. Мяч возле боковой линии получил Джоэль Велтман. Он указал Калеро на травмированного футболиста, а когда тот отвлекся, спокойно продолжил атаку.

Траоре продолжил игру и был заменен лишь за 10 минут до финального свистка.

«Аякс» идет вторым, отставая на 5 очков от «Фейенорда».

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