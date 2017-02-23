Eurosport
Болельщиков «Твенте» бесплатно пустят на стадион «Аякса» в счет оплаты трансфера Хакима Зиеха
Голландские клубы включили в условия сделки неожиданный пункт.
При переходе Зиеха «Аякс» и «Твенте» договорились, что болельщики клуба из Энсхеде посетят матч на «Амстердам-Арене» бесплатно, сообщает AD.
- Матч между «Аяксом» и «Твенте» пройдет 12 марта.
- 23-летний марокканский полузащитник перешел в «Аякс» за 3 миллиона евро.
- Зиех сыграл за амстердамцев в чемпионате Голландии 19 матчей и забил 6 мячей.
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