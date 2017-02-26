Эльеро Элиа сделал царский эластико между ног сопернику, у которого чуть не оторвалась голова

26 февраля «Фейенорд» принимал ПСВ в центральном матче 24-го тура Эредивизи и одержал победу со счетом 2:1. Символом унижения гостей стал издевательский момент в начале второго тайма, когда Эльеро Элиа элегантно обставил защитника Сантьяго Ариаса. Колумбиец даже не сразу понял, в какую сторону бежать.

В 16 матчах чемпионата Голландии-2016/17 Элиа забил 7 голов и отдал 8 голевых передач.

«Фейенорд» одержал десятую победу кряду. Отрыв от идущего вторым «Аякса» составляет 5 очков.

Клуб из Роттердама не становился чемпионом страны с 1999 года.

Таблица чемпионата Голландии

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