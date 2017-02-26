twitter

Система определения голов помогла «Фейенорду», засчитав мяч, который пересек линию на миллиметр

Система определения голов помогла «Фейенорду», засчитав мяч, который пересек линию на миллиметр
Eurosport

57 мин. назад

У противников технологий в футболе не осталось аргументов.

Действующий чемпион Голландии ПСВ приехал в гости к «Фейенорду» на центральный матч 24-го тура. Счет был равным к 82-й минуте, когда защитник «Фейенорда» Ян-Ари ван дер Хейден выиграл у соперника борьбу за верховой мяч и пробил головой. Вратарь ПСВ Йерун Зут поймал мяч в воздухе и зафиксировал его на линии ворот, но арбитр Бас Нейхейс после короткого общения через наушник с помощниками указал на точку к неожиданной радости хозяев и шоку гостей.

Система определения взятия ворот показала, что мяч на миллиметры пересек линию, прежде чем голкипер взял его. «Фейенорд» одержал победу 2:1 и практически лишил ПСВ надежд на защиту титула.

  • «Фейенорд» одержал десятую победу кряду. За 10 туров до финиша отрыв от «Аякса» составляет 5 очков, от ПСВ – 11 очков.

Таблица чемпионата Голландии

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

По теме

Чемпионат Голландии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Сумасшедший финиш командного спринта, на котором Устюгов был королем

02:00
Популярные видео
«Лос-Анджелес» удачно поохотился на «уток», пустив в цель 4 дроби
 853 просмотров12 ч
Кросби с Малкиным замуровали «Филадельфию» классной шайбой и ассистом
2 207 просмотров14 ч
А еще вам может понравиться