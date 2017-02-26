Система определения голов помогла «Фейенорду», засчитав мяч, который пересек линию на миллиметр

Действующий чемпион Голландии ПСВ приехал в гости к «Фейенорду» на центральный матч 24-го тура. Счет был равным к 82-й минуте, когда защитник «Фейенорда» Ян-Ари ван дер Хейден выиграл у соперника борьбу за верховой мяч и пробил головой. Вратарь ПСВ Йерун Зут поймал мяч в воздухе и зафиксировал его на линии ворот, но арбитр Бас Нейхейс после короткого общения через наушник с помощниками указал на точку к неожиданной радости хозяев и шоку гостей.

Система определения взятия ворот показала, что мяч на миллиметры пересек линию, прежде чем голкипер взял его. «Фейенорд» одержал победу 2:1 и практически лишил ПСВ надежд на защиту титула.

«Фейенорд» одержал десятую победу кряду. За 10 туров до финиша отрыв от «Аякса» составляет 5 очков, от ПСВ – 11 очков.

Таблица чемпионата Голландии

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