«Это ****** [плохо]. Компьютер решил все». Вратарь ПСВ обиделся на систему видеофиксации гола

Ошибка кипера стала решающей в игре ПСВ против «Фейенорда» (1:2). На 82-й минуте игры Зут зафиксировал мяч на ленточке, находясь за линией ворот. Взяв мяч в руки, вратарь прижал его в груди, после чего сработала система видеофиксации гола.

«Это действительно ****** [капец]. Технология решила исход матча. Все могло быть по другому. То, что мяч зашел за линию, отобразилось только на часах у судьи. Если бы их не было, думаю, он бы не сказал, что это гол», – цитирует Зута The Telegraph.

«Фейенорд» лидирует в чемпионате Голландии, набрав 63 очка в 24 матчах. ПСВ отстает на 11 баллов и занимает третью строчку.

Система видеофиксации гола введена в чемпионате Голландии с сезона-2016/17.

Таблица чемпионата Голландии

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