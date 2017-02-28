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«Это ****** [плохо]. Компьютер решил все». Вратарь ПСВ обиделся на систему видеофиксации гола
Йерун Зут свалил вину на технику после своего позора.
Ошибка кипера стала решающей в игре ПСВ против «Фейенорда» (1:2). На 82-й минуте игры Зут зафиксировал мяч на ленточке, находясь за линией ворот. Взяв мяч в руки, вратарь прижал его в груди, после чего сработала система видеофиксации гола.
«Это действительно ****** [капец]. Технология решила исход матча. Все могло быть по другому. То, что мяч зашел за линию, отобразилось только на часах у судьи. Если бы их не было, думаю, он бы не сказал, что это гол», – цитирует Зута The Telegraph.
- «Фейенорд» лидирует в чемпионате Голландии, набрав 63 очка в 24 матчах. ПСВ отстает на 11 баллов и занимает третью строчку.
- Система видеофиксации гола введена в чемпионате Голландии с сезона-2016/17.
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