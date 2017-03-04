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Ассист Мартина Эдегора и царский финт его партнера, в которого вселился Роналдиньо

Ассист Эдегора и царский финт его партнера, в которого вселился Роналдиньо
Eurosport

9 мин. назад

В чемпионате Голландии тоже весело.

В матче 25-го тура Эредивизи с участием «Херенвена» и «Гоу Эхед Иглс» произошел сочный эпизод с участием Мартина Эдегора и его товарища по команде.

При счете 1:1 Сэм Ларссон на фланге издевательским финтом убрал с пути соперника и переадресовал мяч норвежцу, который идеальной передачей вывел на ворота Лусиано Слагвера. Нападающий «Херенвена» не промахнулся.

  • Встреча завершилась вничью – 2:2.
  • Эдегор выступает за «Херенвен» на правах аренды, рассчитаной до лета 2018 года.
  • На счету норвежца в Голландии 8 матчей и 2 голевые передачи.
  • «Херенвен» с 37 очками занимает пятое место в Эредивизи-2016/17, «Гоу Эхед Иглс» – 16-й.

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