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«Фейенорд» спустя 18 лет выиграл чемпионат Голландии

«Фейенорд» спустя 18 лет выиграл чемпионат Голландии
Eurosport

3 мин. назад

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В заключительном туре чемпионата Голландии «Фейенорд» дома разобрался с «Хераклесом» – 3:1. В составе хозяев хет-триком отметился 36-летний Дирк Кюйт. Благодаря этой победе «Фейенорд» набрал 79 очков и стал недосягаемым для конкурентов.

  • Этот титул стал для «Фейенорда» первым с сезона-1998/99.
  • Это 15-е чемпионство «Фейенорда» в Голландии.
  • Вторым финишировал «Аякс», отставший на 1 балл.
  • Третья строчка у ПСВ.

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