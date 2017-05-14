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«Фейенорд» спустя 18 лет выиграл чемпионат Голландии
Дождались.
В заключительном туре чемпионата Голландии «Фейенорд» дома разобрался с «Хераклесом» – 3:1. В составе хозяев хет-триком отметился 36-летний Дирк Кюйт. Благодаря этой победе «Фейенорд» набрал 79 очков и стал недосягаемым для конкурентов.
- Этот титул стал для «Фейенорда» первым с сезона-1998/99.
- Это 15-е чемпионство «Фейенорда» в Голландии.
- Вторым финишировал «Аякс», отставший на 1 балл.
- Третья строчка у ПСВ.
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