Хет-трик Дирка Кюйта, безумие фанатов и другая мощь из Роттердама, где «Фейенорд» наконец взял титул

Перед заключительным туром Эредивизи «Фейенорд» опережал «Аякс» на одно очко. Команде Джованни ван Бронкхорста было необходимо побеждать «Хераклес», потому что амстердамцы точно не собирались отдавать очки в игре с «Виллем II».

Безумное желание роттердамцев воплотилось в гол уже на первой минуте. 36-летний капитан команды Дирк Кюйт вколотил мяч под перекладину, воспользовавшись ошибкой защитника «Хераклеса».

Дымовая завеса на роттердамском стадионе едва рассеялась, когда Кюйт шикарно положил второй в падении головой.

На 84-й минуте счет стал 3:0. Кюйт оформил хет-трик, реализовав пенальти.

Те, кому не хватило места на стадионе, сходили с ума на улицах.

«Хераклес» отыграл один мяч на 89-й минуте, но «Фейенорд» в этот день не имел права отдать победу.

Весь Роттердам превратился в огромный комок счастья.

Уже через полчаса игроки «Фейенорда» получили чемпионскую чашу.

А Джованни ван Бронкхорст взлетел.

Сегодя в Роттердаме точно не будут спать.

Этот титул стал для «Фейенорда» первым с сезона-1998/99.

Это 15-е чемпионство «Фейенорда» в Голландии.

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