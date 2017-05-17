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Нападающий «Фейенорда» Дирк Кюйт завершил карьеру

Кюйт завершил карьеру
Eurosport

50 мин. назад

Голландец финишировал в статусе чемпиона страны.

Нападающий «Фейенорда» и сборной Голландии объявил о завершении 19-летней карьеры. В последнем официальном матче Кюйт оформил хет-трик и помог «Фейенорду» впервые за 18 лет выиграть чемпионат Нидерландов.

Кюйт остается в «Фейенорде» и получит должность в структуре клуба.

  • Дирк выступал за «Утрехт», «Ливерпуль», «Фенербахче» и «Фейенорд».
  • В его активе 104 матча и 24 года в составе сборной Голландии, серебро ЧМ-2010 и бронза ЧМ-2014.

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