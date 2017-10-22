Фейенорд
Завершено
0
1
-
4
0
15:30
22.10.17
Де Куип
Аякс
Чемпионат Голландии • Тур 9
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Фейенорд
  • Аякс
  • Дольберг
    90'
  • Де Йонг
    88'
  • Ван де БекДе Йонг
    85'
  • ДиксКрамер
    79'
  • ЮнесКлюйверт
    79'
  • Дольберг
    72'
  • ХунтеларДольберг
    65'
  • Нерес
    64'
  • Шёне
    60'
  • Торнстра
    58'
  • БоэтьюсЛарссон
    56'
  • Хунтелар
    50'
  • 1-ый тайм
  • Фейенорд
  • Аякс
  • Зиех
    41'
  • Вилена
    26'
  • Йоргенсен
    24'
  • Хунтелар
    20'
Перед матчем

Онлайн
Фейенорд - Аякс
Чемпионат Голландии - 22 октября 2017

Футбол, Чемпионат Голландии. Следите за матчем Фейенорд – Аякс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:30 22 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Джованни ван Бронкхорст или Марсель Кайцер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Фейенорд – Аякс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Фейенорд и Аякс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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