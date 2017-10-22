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- 2-ой тайм
- Дольберг90'
- Де Йонг88'
- Ван де БекДе Йонг85'
- ДиксКрамер79'
- ЮнесКлюйверт79'
- Дольберг72'
- ХунтеларДольберг65'
- Нерес64'
- Шёне60'
- Торнстра58'
- БоэтьюсЛарссон56'
- Хунтелар50'
- 1-ый тайм
- Зиех41'
- Вилена26'
- Йоргенсен24'
- Хунтелар20'
Перед матчем
Онлайн
Фейенорд - Аякс
Чемпионат Голландии - 22 октября 2017
Футбол, Чемпионат Голландии. Следите за матчем Фейенорд – Аякс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:30 22 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Джованни ван Бронкхорст или Марсель Кайцер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Фейенорд – Аякс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Фейенорд и Аякс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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