Врачи отключили полузащитника «Аякса» Абдельхака Нури от аппарата искусственного дыхания

Нури, ранее введенный в состояние искусственной комы, больше не подключен к аппарату искусственного дыхания и может дышать сам. В сообщении на официальном сайте «Аякса» поясняется, что состояние мозга Нури не улучшилось.

Абдельхак Нури потерял сознание во время товарищеской игры с «Вердером» и был доставлен в госпиталь прямо с поля на вертолете.

Врачи ввели футболиста в состояние искусственной комы. У Нури диагностировано серьезное и необратимое повреждение головного мозга.

В сезоне-2016/17 Нури провел за «Аякс» 41 матч, забил 11 мячей и сделал 14 ассистов.

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