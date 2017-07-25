Imago

Врачи отключили полузащитника «Аякса» Абдельхака Нури от аппарата искусственного дыхания

Врачи отключили Нури от аппарата искусственного дыхания
Eurosport

Вчера в 18:04Обновлено Вчера в 19:14

Футболист дышит самостоятельно.

Нури, ранее введенный в состояние искусственной комы, больше не подключен к аппарату искусственного дыхания и может дышать сам. В сообщении на официальном сайте «Аякса» поясняется, что состояние мозга Нури не улучшилось.

  • Абдельхак Нури потерял сознание во время товарищеской игры с «Вердером» и был доставлен в госпиталь прямо с поля на вертолете.
  • Врачи ввели футболиста в состояние искусственной комы. У Нури диагностировано серьезное и необратимое повреждение головного мозга.
  • В сезоне-2016/17 Нури провел за «Аякс» 41 матч, забил 11 мячей и сделал 14 ассистов.

Подписывайся на наш канал в телеграме

По теме

Чемпионат Голландии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Дичайшая ошибка вратаря, которая стоила Швейцарии путевки в плей-офф

01:03
Популярные видео
Нырки Илсиньо, после которых хочется заорать: «Вы переигрываете!»
 13 просмотров31 мин
Жгучий финиш на дистанции вольным стилем, в котором золото ЧМ вырвала Пеллегрини
3 410 просмотров21 ч
А еще вам может понравиться