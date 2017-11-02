«Я за свободу и против насилия». Капитана сборной Грузии затравили за поддержку геев

Уэйн Руни, Гари Кэйхилл, Уго Льорис, Джордан Хендерсон, Гурам Кашия. Последний явно выделяется из списка, но футболистов объединяет щепетильный факт: все они выводили команды на матч с капитанской повязкой цвета радуги. Звезды АПЛ получили тонны респекта за красивый поступок от общества и медиа, а вот до грузинского защитника «Витесса» до сих долетает гневная реакция с родины.

Кашия вошел в историю 15 октября. Выйдя на игру чемпионата Голландии против «Хераклеса» с повязкой, имитирующей радужный флаг, Гурам стал первым футболистом из Восточной Европы, который поддержал ЛГБТ-движение. Акция прошла в рамках кампании голландского футбольного союза и не вызвала ажиотажа в Европе: на Западе это обычное дело. Зато в Грузии бомбануло не только у обычных болельщиков, но даже у журналистов.

«Кашию нужно исключить из сборной!» – сокрушалась газета «Асавал-дасавали». Примерно с таким же посылом не особо умные фанаты атаковали защитника в социальных сетях. Тему мусолили и в местных ток-шоу, накручивая рейтинги на резонансной для Грузии истории.

В любой постсоветской стране такое событие тоже вызвало бы огромное внимание, но в Грузии ситуация с ЛГБТ-движением обстоит особенно печально:

По данным World Value Survey, 93% жителей Грузии против того, чтобы по соседству жил гей.

Девять из 10 грузин считают, что гомосексуализм никогда не будет нормальным явлением для страны – результат исследования Reuters в 2011 году.

Символично, что первопроходцем в такой острой теме выступил капитан национальной сборной. Гурам играет в Голландии уже семь лет и видит разницу между отношением к гомосексуализму в Европе и на родине.

«Я за свободу и против насилия. Я поддерживаю людей, которые не вредят другим. Вот мои взгляды. В моей стране многие этого просто не понимают, особенно фанаты. Некоторые критикуют в фейсбуке, но я не обращаю на них внимания и не сожалею о том, что сделал», – объясняет позицию Кашия.

Три года назад Грузия приняла антидискриминационный закон, страна стремится к интеграции с Европейским союзом, а тут такая нетолерантная подстава. Возмущается маленькая, но громкая группка болельщиков и отдельных журналистов: про то, что футболиста призывают отстранить от сборной, написали даже в The Washington Post.

Имидж государства спасают селебрити. За Гурама вступились партнеры по сборной, президент страны, федерация во главе с Леваном Кобиашвили и бывший защитник «Милана» Каха Каладзе. «Свобода выражения мнений очень важна. Мы демократическая страна, и каждый гражданин имеет право выражать мысли, несмотря на национальность, религию или сексуальную ориентацию», – напоминает новоизбранный мэр Тбилиси.

Но ударная волна не исчезла даже через две недели после взрывного инцидента. В последний день октября активисты движения «Грузинский марш» вышли протестовать к зданию футбольной федерации. Недружелюбные ребята сожгли тот самый флаг, поругались с хранителями порядка и потеряли восемь горлопанов – самых активных арестовала полиция.

Вряд ли Кашия ожидал, что вызовет такую турбулентность, но повязка на рукаве разбудила консервативное общество и его закоренелые проблемы. Устоявшиеся принципы и ценности – это здорово, если в меру. Но когда они тянут в прошлое и мешают прогрессировать, возможно, стоит пересмотреть взгляды.

Гурам крут. Для него сделать такой шаг было значительно сложнее, чем для тех же Руни или Кэйхилла. Грузинский защитник рискнул репутацией и не побоялся оказаться врагом народа и позором нации. 10 ноября Кашия сыграет за сборную и получит порцию аплодисментов от адекватных болельщиков – их в Грузии намного больше тех, кто писал гадости в соцсетях.

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