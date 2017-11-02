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«Я за свободу и против насилия». Капитана сборной Грузии затравили за поддержку геев
Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
Уэйн Руни, Гари Кэйхилл, Уго Льорис, Джордан Хендерсон, Гурам Кашия. Последний явно выделяется из списка, но футболистов объединяет щепетильный факт: все они выводили команды на матч с капитанской повязкой цвета радуги. Звезды АПЛ получили тонны респекта за красивый поступок от общества и медиа, а вот до грузинского защитника «Витесса» до сих долетает гневная реакция с родины.
Кашия вошел в историю 15 октября. Выйдя на игру чемпионата Голландии против «Хераклеса» с повязкой, имитирующей радужный флаг, Гурам стал первым футболистом из Восточной Европы, который поддержал ЛГБТ-движение. Акция прошла в рамках кампании голландского футбольного союза и не вызвала ажиотажа в Европе: на Западе это обычное дело. Зато в Грузии бомбануло не только у обычных болельщиков, но даже у журналистов.
«Кашию нужно исключить из сборной!» – сокрушалась газета «Асавал-дасавали». Примерно с таким же посылом не особо умные фанаты атаковали защитника в социальных сетях. Тему мусолили и в местных ток-шоу, накручивая рейтинги на резонансной для Грузии истории.
В любой постсоветской стране такое событие тоже вызвало бы огромное внимание, но в Грузии ситуация с ЛГБТ-движением обстоит особенно печально:
- По данным World Value Survey, 93% жителей Грузии против того, чтобы по соседству жил гей.
- Девять из 10 грузин считают, что гомосексуализм никогда не будет нормальным явлением для страны – результат исследования Reuters в 2011 году.
Символично, что первопроходцем в такой острой теме выступил капитан национальной сборной. Гурам играет в Голландии уже семь лет и видит разницу между отношением к гомосексуализму в Европе и на родине.
«Я за свободу и против насилия. Я поддерживаю людей, которые не вредят другим. Вот мои взгляды. В моей стране многие этого просто не понимают, особенно фанаты. Некоторые критикуют в фейсбуке, но я не обращаю на них внимания и не сожалею о том, что сделал», – объясняет позицию Кашия.
Три года назад Грузия приняла антидискриминационный закон, страна стремится к интеграции с Европейским союзом, а тут такая нетолерантная подстава. Возмущается маленькая, но громкая группка болельщиков и отдельных журналистов: про то, что футболиста призывают отстранить от сборной, написали даже в The Washington Post.
Имидж государства спасают селебрити. За Гурама вступились партнеры по сборной, президент страны, федерация во главе с Леваном Кобиашвили и бывший защитник «Милана» Каха Каладзе. «Свобода выражения мнений очень важна. Мы демократическая страна, и каждый гражданин имеет право выражать мысли, несмотря на национальность, религию или сексуальную ориентацию», – напоминает новоизбранный мэр Тбилиси.
Но ударная волна не исчезла даже через две недели после взрывного инцидента. В последний день октября активисты движения «Грузинский марш» вышли протестовать к зданию футбольной федерации. Недружелюбные ребята сожгли тот самый флаг, поругались с хранителями порядка и потеряли восемь горлопанов – самых активных арестовала полиция.
Вряд ли Кашия ожидал, что вызовет такую турбулентность, но повязка на рукаве разбудила консервативное общество и его закоренелые проблемы. Устоявшиеся принципы и ценности – это здорово, если в меру. Но когда они тянут в прошлое и мешают прогрессировать, возможно, стоит пересмотреть взгляды.
Гурам крут. Для него сделать такой шаг было значительно сложнее, чем для тех же Руни или Кэйхилла. Грузинский защитник рискнул репутацией и не побоялся оказаться врагом народа и позором нации. 10 ноября Кашия сыграет за сборную и получит порцию аплодисментов от адекватных болельщиков – их в Грузии намного больше тех, кто писал гадости в соцсетях.
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