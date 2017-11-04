Ты наверняка забыл про существование Эдегора, а он творит нереальные вещи в чемпионате Голландии

«Херенвен» приехал в гости к роттердамской «Спарте» на матч 11-го тура чемпионата Голландии (0:0).

Самый яркий эпизод игры произошел на 39-й минуте. Арендованный «суперфризами» у «Реала» Мартин Эдегор оказался зажат защитниками «Спарты» у углового флажка, но одним движением убрал с пути обоих. 18-летний норвежец пяткой прокинул мяч между соперниками, а сам обежал их со стороны.

Перед 11-м туром Эдегор лидировал среди форвардов чемпионата Голландии по числу касаний мяча – ровно 666.

Эдегор – самый молодой участник отборочных турниров Евро, самый молодой игрок «Реала».

Контракт Мартина с мадридским клубом рассчитан до 2021 года.

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