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Ты наверняка забыл про существование Эдегора, а он творит нереальные вещи в чемпионате Голландии
И этому парнишке все еще нет даже 19 лет.
«Херенвен» приехал в гости к роттердамской «Спарте» на матч 11-го тура чемпионата Голландии (0:0).
Самый яркий эпизод игры произошел на 39-й минуте. Арендованный «суперфризами» у «Реала» Мартин Эдегор оказался зажат защитниками «Спарты» у углового флажка, но одним движением убрал с пути обоих. 18-летний норвежец пяткой прокинул мяч между соперниками, а сам обежал их со стороны.
Перед 11-м туром Эдегор лидировал среди форвардов чемпионата Голландии по числу касаний мяча – ровно 666.
- Эдегор – самый молодой участник отборочных турниров Евро, самый молодой игрок «Реала».
- Контракт Мартина с мадридским клубом рассчитан до 2021 года.
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