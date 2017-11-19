Eurosport

Фанаты «Фейеноорда» спели You’ll Never Walk Alone для вратаря, у которого 6 лет назад умер сын

Фанаты «Фейеноорда» спели You’ll Never Walk Alone для вратаря, у которого 6 лет назад умер сын
Eurosport

19 мин. назадИзменено 6 мин. назад

Очень трогательная акция.

Болельщики «Фейеноорда» поддержали Брэда Джонса во время домашнего матча с «Венло», исполнив песню You’ll Never Walk Alone и подсветив стадион фонариками от смартфонов.

«Лука продержался даже дольше, чем ожидалось. Он встретил в больнице два дня рождения, хотя мы не ждали ничего хорошего уже после первого. Лука правда сражался», – сказал Джонс, вспоминая о гибели сына.

  • На момент смерти сына Джонс выступал за «Ливерпуль».
  • Лука Джонс умер от лейкемии.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

Чемпионат Голландии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Битвы роботов. Как «Атлетико» и «Реал» зарубятся в дерби

01:51
Популярные видео
Мужчины из «Баффало» приехали в Детройт побеждать, но забыли клинки в аэропорту
 871 просмотровВчера в 08:30
Разворот Поммера на 360 градусов, от которого у тебя закружится голова
2 925 просмотров17 ч
А еще вам может понравиться