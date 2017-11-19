Фанаты «Фейеноорда» спели You’ll Never Walk Alone для вратаря, у которого 6 лет назад умер сын

Болельщики «Фейеноорда» поддержали Брэда Джонса во время домашнего матча с «Венло», исполнив песню You’ll Never Walk Alone и подсветив стадион фонариками от смартфонов.

«Лука продержался даже дольше, чем ожидалось. Он встретил в больнице два дня рождения, хотя мы не ждали ничего хорошего уже после первого. Лука правда сражался», – сказал Джонс, вспоминая о гибели сына.

На момент смерти сына Джонс выступал за «Ливерпуль».

Лука Джонс умер от лейкемии.

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