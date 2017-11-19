Защитник «Витесса» идеально пульнул по воротам с 30 метров. Жаль, что по своим

Защитник «Витесса» Фанкати Дабо забил потрясающий автогол в матче 12-го тура Эредивизи против «Гронингена» – 2:4.

На 59-й минуте при счете 1:0 в пользу «Витесса» Дабо затеял передачу назад, но перестарался – мяч по дуге влетел под перекладину ворот его команды. Больнее всего наблюдать за действиями вратаря арнемцев Йеруна Хаувена, который изо всех сил пытался выбить мяч, не сыграв руками.

«Витесс» упустил возможность подняться на четвертое место в таблице. В активе команды 19 очков и шестая строчка.

«Гронинген» набрал 12 баллов и покинул зону вылета.

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