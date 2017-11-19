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Защитник «Витесса» идеально пульнул по воротам с 30 метров. Жаль, что по своим
Фанкати Дабо больше не захочет играть назад.
Защитник «Витесса» Фанкати Дабо забил потрясающий автогол в матче 12-го тура Эредивизи против «Гронингена» – 2:4.
На 59-й минуте при счете 1:0 в пользу «Витесса» Дабо затеял передачу назад, но перестарался – мяч по дуге влетел под перекладину ворот его команды. Больнее всего наблюдать за действиями вратаря арнемцев Йеруна Хаувена, который изо всех сил пытался выбить мяч, не сыграв руками.
- «Витесс» упустил возможность подняться на четвертое место в таблице. В активе команды 19 очков и шестая строчка.
- «Гронинген» набрал 12 баллов и покинул зону вылета.
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