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Средство от клише. 22 фразы, которыми запрещено обсуждать Евро-2016

Средство от клише. 22 фразы, которыми запрещено обсуждать Евро
Кирилл Воробьев

4 ч. назад

Зачем вы читаете Eurosport.ru, если разговариваете о футболе этими штампами?

Штамп

Оставьте это для футбольных экспертов, пытающихся угодить Сергею Галицкому. Вы можете описывать этим прилагательным Бельгию, Швейцарию, Австрию или любую другую сборную, но фраза от этого не станет ни самобытной, ни запоминающейся, ни глубокой.

Штамп

Открыли Америку. А еще Земля круглая. И вот еще: дважды два – четыре. Не забудьте сообщить об этом собеседнику, описывая очередной промах Серхио Рамоса с пенальти.

Штамп

Точно так же, как и ваши шансы стать автором Eurosport.ru.

Штамп

Если вы думаете, что удивите кого-то этой фразой, – ошибаетесь. Если ваши друзья закатают глаза, не обижайтесь. Кстати, передайте привет Гибралтару: у них разница голов по итогам квалификации – минус 52.

Штамп

Конечно, ведь в футбол научились играть все.

Штамп

Фраза уместна лишь в качестве слогана для рекламного ролика семечек «От Мартина» (кстати, и там тоже нет).

Штамп

Любой прошаренный фан откроет тепловые карты на WhoScored и поставит вас на место. На всех участках поля.

Штамп

Потратьте десять лишних секунд жизни (учитывая, что вы штампуете клише за клише из ящика, они у вас есть) и придумайте другой синоним открытому футболу. А лучше два. Это не сложнее, чем прибавлять звук на телеке после окончания рекламы.

Штамп

Если вы вставите два слова, которые никогда не используете в повседневной жизни, ваша речь не станет от этого живее.

Штамп

Эта фраза уместна, только если речь идет о земле на стадионе в Самаре.

Штамп

Действительно, как еще может разжиматься атака.

Штамп

Именно для того, чтобы посрамить скептиков, Смолов положил 20 голов в чемпионате.

Штамп

Надо умудриться описать футбольный эпизод этой фразой. У некоторых, кстати, неплохо получается. Их можно смело добавлять в черный список во всех соцсетях.

Штамп

Айфоны защитников так и завибрировали: дзинь-дзинь!

Штамп

Как и темп игры, которая шла на встречных курсах.

Штамп

Если вы все еще используете это словосочетание, то либо пишете эти штампованные новости для режима карьеры в FIFA, либо – почетный гость пенсионного фонда. Да, вам валидол точно пригодится.

Штамп

Сидел в короне и повелевал болельщиками.

Штамп

Вас тоже бесят люди, которые используют заумные слова, которые не обогащают речь, а лишь усложняют ее восприятие? Гиперболизация вместо преувеличения, коитус вместо секса, перманентный вместо постоянного, прокрастинация вместо лени – вот это все.

Штамп

С тем же успехом можно сказать, что сборная России – европейский Гондурас. Почему нет?

Штамп

Несмотря на то, что в футбол научились играть все и на данной стадии турнира слабых соперников не осталось, Румыния и Албания, так сказать, – темные лошадки турнира.

Штамп

А на чем нож играл? На гитаре? На скрипке? Тогда окей, смело говорите так.

Штамп

Что вы этим хотите сказать? Что каждые пять минут менялся лидер в матче? Что атаки шла одна за другой? Что шла игра от ножа? Что вы играли в Юрия Гагарина, качаясь на детской площадке? Тогда смело отправляйтесь в космос: люди хоть отдохнут от ваших клише.

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