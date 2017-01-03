«Мне плевать на твою «Барселону». История исландского тренера, который выжил при извержении вулкана

На острове Хеймаэй не изменяют женам. Слух о неверности разлетится быстрее ледяного ветра, пронизывающего архипелаг: слишком мало людей вокруг. Четыре тысячи исландцев с этого конца света легко уместятся на футбольном поле, а самым известным из них будет Хеймир Хадльгримссон – местный дантист. А еще ассистент главного тренера Ларса Лагербека в национальной сборной.

Из кабинета Хадльгримссона видно две трети острова, а это восемь миллионов гейзеров и почти пять тысяч вулканов. Избежать горячего пара или извержения на Хеймаэйе невозможно. Главный вопрос на острове: умрешь или нет. Хеймиру повезло: в школьном возрасте он выжил в испепеляющей тьме, когда сверху падали камни и застывшая лава. Отскочив, парень уехал на континент – получать образование в светлом и безопасном месте.

Хадльгримссон обожал анатомию и мечтал стать врачом. Не исключая возвращения на родину, он выбрал стоматологию. Хороший дантист – безумно важная профессия для острова, который выживает на морепродуктах и связан с цивилизацией парочкой вертолетов и рыбацких траллей. Когда заболела мама, парень заглянул домой и заодно подлечил зубы знакомым. «В тот момент я ощутил, что нужен Хеймаэю», – объяснил Хеймир решение остаться.

Но Хадльгримссон обучился не только стоматологии. На острове покрупнее он подхватил страстную любовь к футболу – рядом с его квартирой играли «Фулхэм» и «Челси», тогда зажигавшие в английском чемпионате. Уровень чемпионата Исландии был настолько низок, что неподготовленный Хеймир отобрался в клуб «Вестманнаэйяр» – к фронтменам родного архипелага. Следующие десять лет Хадльгримссон вставлял пломбы по утрам, а вечером – шел на тренировку или матч.

«В какой-то момент я понял, что хочу тренировать. Знания биологии не давали покоя – я видел, что исландские футболисты не используют и половину физической мощи». Но мужские команды не поверили неопытному стоматологу – пришлось организовать свою. Женскую. Хадльгримссон выиграл несколько чемпионатов с дамскими версиями «Хьотура» и «Вестманнаэйяра» и уже тогда привлек внимание сборной, желающей выжать все из уникального для Исландии поколения талантов.

Ларсу Лагербеку нужен был помощник, способный скрасить разрыв в менталитете и перевести тактические задумки на непроизносимый язык, и тренер обратил внимание на Хадльгримссона. Но у Хеймира не было лицензии Pro, позволяющей работать с национальными командами. Тогда он затеял борьбу с ФИФА. Пришлось отказаться от сертификата дантиста и закрыть кабинет, чтобы у чиновников не осталось вопросов. С тех пор тренер выдирает зубы бесплатно (ну, почти) в качестве волонтера «Красного креста».

Лишения окупились в сборной Исландии. Тренерский штаб поставил самую реальную цель – крошить звездных соперников за счет характера и сплоченности. Хадльгримссон сдружился с Лагербеком и установил жесткие отношения с футболистами. Вскоре Ларс понял, что помощник справляется самостоятельно.

«Я здесь, чтобы подсказать пару тактических решений. За все остальное отвечает Хеймир. Однажды он выпалил Гудьонсену что-то типа: «Мне плевать на твою «Барселону» – здесь ты будешь делать вот так». Если честно, я приготовился к худшему, но Эйдур развернулся и приступил к упражнению. Тогда я понял, что мое место займет или Хеймир Хадльгримссон, или никто».

Сборная Исландии круче «Лестера». Она отобралась на Евро-2016 со второго места группы с Голландией и уже пощипала Португалию в первом туре. Роналду сильно расстроился и наванговал, что исландцы ничего не добьются. Остров Хеймаэй тоже читал об этом. Его жители по-прежнему уместятся на футбольном поле, а самым знаменитым из них будет Хеймир Хадльгримссон – местный дантист и тренер, который уже вошел в историю.

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