Принять Геру. Как школьник-наркоман из Венгрии нашел бога и стал иконой футбола

«Сейчас меня не должно было быть в живых, но повезло: вовремя пришел к вере», – история Зольтана Геры – находка для церковной литературы. Сюжет духовного перелома – отчаявшийся отступник принимает бога и в корне меняет уклад жизни – идеально впишется в шаблон классического голливудского фильма, биографию святого с резким виражом в судьбе.

Гера рос на венгерской периферии в пролетарской семье 80-х, когда кризис социалистической системы бил по Восточной Европе. Мать Зольтана подрабатывала на пивном заводе, отец употреблял его продукцию в перерывах между развозкой почты и уборкой улиц. «Мы не были бедными, но и не были богатыми – нам хватало продуктов», – Зольтан вспоминает времена, когда достаток определялся запасами пищи в холодильнике.

Парень хорошо учился и зависал за активными играми в школьном дворе, где включал музыку, пинал мяч и рубился с друзьями в кикер и бильярд, пока однажды не вписался в плохую компанию. «Старшаки говорили нам, что алкоголь и сигареты – это настоящая жизнь и свобода. У нас появилась банда: мы ходили по улицам, разбивали окна, разбрасывали окурки, тратили карманные в казино и прогуливали школу. Я мечтал стать мафиози, которого боятся все», – слова, за которые взрослому Зольтану стыдно.

В 12 лет Гера бросил футбольные тренировки, в 16 – школу; он крал деньги из бумажников родителей, бегал от полиции и попал на дно: «Приятели принимали наркотики и предложили мне попробовать из любопытства. Я долго наблюдал за ними и в итоге присоединился».

Тонущего пацана вовремя схватили за руку: старший брат начал за ним присматривать, отец взял с собой на подпольное богослужение в Церковь веры – одну из множества молодых протестантских общин, которая образовалась в 1979 году (ровесница Геры) и набрала обороты в перестройку. Ее целевая аудитория – сломавшиеся граждане социалистического режима, каким и был отец Зольтана.

Вторую службу Гера прокутил в казино, но потом добровольно составил компанию папе: «Я не понимал, почему люди поют и хлопают в ладоши, когда молятся. Отец сказал, что так они идут к познанию Иисуса и принятию его в своем сердце как Спасителя. В следующий раз мне понравилось там еще больше, и тогда началась настоящая жизнь».

Гера вернулся в школу, окончил ее с хорошим средним баллом и поддерживал форму в церковной команде «Орлы Синая» – для профи он был еще не готов: «Врачи говорили, что я никогда не стану профессионалом. Я выглядел как скелет, кости и суставы были хрупкими. Все из-за алкоголизма и наркотиков». Золли набрал кондиции в течение года и удивил тренеров родного «Печа», которые отпустили парню грехи и промотировали во взрослую команду.

Вскоре главный клуб Венгрии «Ференцварош» захватил Геру, ежегодно спасавшего от вылета безнадежных провинциалов, выиграл с ним чемпионат и нарек полузащитника новым Пушкашем – в этом статусе он переехал в «Вест Бромвич» за 2,3 млн евро. Но компенсация не спасла мадьярский топ-клуб от банкротства, чуть позже команда впервые в истории бесславно упала в пердив.

«Пушкаш – легенда «Реала», я всего лишь игрок маленького английского клуба, вы чего?» – Гера реалистично оценивал свои силы после трансфера. В дебютном сезоне в Англии Зольтан забронировал место в старте, настрелял шесть голов и попал в радар «Ливерпуля».

«Гера – великий профессионал, он не пьет и не курит, ведет праведный образ жизни, развивается и не уходит домой с тренировок раньше времени», – ноунейм из «Ференцвароша» так впечатлил тренера «Вест Брома» Брайана Робсона в первом же сезоне, что тот с трудом отбивался от предложений конкурентов.

Пропитое здоровье напомнило о себе, когда Англия познакомилась с Герой и начала следить за ним внимательнее: во втором сезоне венгр слег с паховой грыжей, которая привела к операции на мошонке. Золли так долго приходил в себя после повреждения, что «ВБА» успел вылететь в Чемпионшип.

Два года в пердиве и завершение контракта – в итоге «Фулхэм» вместо «Ливерпуля» и Лига Европы вместо Лиги чемпионов. Отдельная гордость Геры – выход в финал второго по статусу турнира континента с «дачниками» в 2010-м, где прагматичная команда Роя Ходжсона играла ярче, чем в Британии. В ходе кампании Гера ишачил на позиции плеймейкера, оформил дубль «Ювентусу» и стал MVP «Фулхэма»: забил 6 голов и сделал 4 ассиста за всю дистанцию турнира от «Амкара» до «Атлетико».

После 30 Гера настолько покрылся хрусталем, что врачи «ВБА», в который он вернулся после «Фулхэма», запретили ветерану фирменное празднование гола – обратное сальто. Да и поводов для прыжков стало меньше: в 35 наевшийся Гера поехал домой в реанимированный «Ференцварош». Венгерский гранд снова вылез в топ, позвал Геру и снял проклятье – без Золли выиграть лигу не получалось.

«Он похож на Стива Джеррарда: работает как Джеррард, бьет как Джеррард, так же кладет важные голы, проявляет интеллект и классно владеет обеими ногами», – финский ветеран АПЛ Анти Ниеми иллюстрирует второе по популярности сравнение после Пушкаша. Кроме внешнего сходства и близкой манеры игры мужчин объединяет нечто метафизическое. Если слава Лэмпарда и Джуджака отражена в титулах, то слава Джеррарда и Геры – в силе духа.

Авторитет игрока в Венгрии настолько силен, что продавливает кадровые решения. Экс-тренер мадьяров Эрвин Куман поссорился с Герой из-за какого-то символического опоздания – ветеран принял конфликт близко к сердцу и досрочно завершил карьеру в сборной. Без ключевого плеймейкера венгры проваливали матч за матчем в отборе ЧМ-2010, но Куман с ним не помирился и покинул пост под давлением прессы и фанатов. Магический мадьяр тут же вернулся в команду.

Зольтан – еще и медийная фигура. Его образ используют не только протестантские миссионеры в проповедях и писаниях, но и мощные мировые бренды. В 2006 году Гера снялся в локальной рекламе игроком команды Pepsi – той самой, в которой Бекхэм, Лэмпард, Роналдиньо и Роберто Карлос крушили бюргеров в немецкой пивной.

Спустя 10 лет Гера получил реальную возможность сыграть на одном стадионе с топ-звездами на Евро-2016. Зольтану 37 лет, он уже не так полезен в атаке, поэтому зачищает опорную зону мадьяров и конструирует комбинации из глубины. В игре с Австрией хав сковал Алабу и стелился в подкатах под Арнаутовича, за что получил первую звезду матча от WhoScored и оценку 8,18.

Венгрия продюсирует главную сенсацию Евро-2016: команда вышла в плей-офф с первого места и проиграла только могучим бельгийцам. Если бы не Мишель Платини и новый формат турнира, кульминация жизни Геры осталась бы где-то там, в никому не нужной Лиге Европы-2010.

«Когда я рассказываю свою историю друзьям, они не верят и смеются. Я хочу быть примером для своих детей, примером того, что человек может измениться, если захочет. Того, что мечты осуществляются. Каждый день вспоминаю то, кем я был раньше. По-моему, я счастливчик», – Золли изливает душу в каждом интервью, не скрывает ошибок прошлого и находит всему одно объяснение – бог.

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