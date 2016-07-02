«Футбол – цирк, а мы – клоуны и шуты». Правила жизни кипера сборной Италии Джанлуиджи Буффона

Смените амплуа. Не становитесь вратарями.

Задумайтесь: вы лезете руками в игру, где все используют ноги.

Я стал вратарем от скуки, любопытства и тщеславия.

Чтобы стать вратарем, нужно быть немного мазохистом. И эгоцентриком. Единственное, что ты знаешь, – ты точно будешь пропускать голы.

Когда я начинал, никто из вратарей не играл с короткими рукавами. Теперь так делают все. Я – законодатель моды.

Я научился игнорировать глупости. Например, когда журналист, фанат или даже тренер, который никогда не был вратарем, видит навес во вратарскую и говорит, что нужно было выходить, я смеюсь. Потому что понимаю, какую чушь они несут.

Остается все меньше великих голкиперов. При всем уважении к прошлому, сейчас вратари должны делать гораздо больше, чем раньше.

Я выбрал номер 88, потому что он напоминает мне о четырех шарах. Мы в Италии хорошо знаем, что такое иметь шары. О других значениях числа 88 я не знал.

Серия А очень отстает от Ла Лиги и Премьер-лиги.

Когда мы играли в Серии Б, я меньше занимался сексом. Было много других дел.

Не обменял бы ни одно скудетто на победу в Лиге чемпионов. Лига чемпионов – не навязчивая идея. Думаю, я все равно ее выиграю.

В последнее время Италия попадает в финал чемпионата мира раз в 12 лет. Надеюсь, будем там в 2018-м.

Сборной Италии нужны мужчины, а не лица с наклеек Panini.

Я собираюсь съездить в Россию два раза за два года. Ради Кубка конфедераций придется выиграть Евро.

Кто лучший вратарь мира? Нойер. Он моложе, он классный.

Я играл с Германией пять раз и ни разу не проиграл. Такое бывает.

Мне до сих пор стыдно перед родителями за то, что я купил диплом. Это было наивно – я даже попытался поступить с тем дипломом в университет. Мои родители – профессора, поэтому я посчитал, что должен учиться.

Мой главный недостаток – прожорливость. Стараюсь держать себя под контролем, потому что я спортсмен, но раз в неделю превращаюсь в свинью и наедаюсь, как нормальный человек.

Я не готовлюсь к сериям пенальти в гостинице. Я смотрю порно.

Мой совет для тех, кто отбивает пенальти: не двигайтесь с места до последнего мгновения.

Фанатов не волнует, как ты себя чувствуешь. Все смотрят на тебя как на футболиста, на идола. Никто тебя не остановит, чтобы спросить:« Эй, парень, как жизнь?»

Раньше я думал, что психологи – это люди, которые просто вас грабят. Сейчас я считаю иначе. Перед Евро-2004 у меня была депрессия. Я долго занимался с психологом, и когда мы мучились с датчанами в Португалии, я был единственным, кто улыбался.

Возможно, я единственный футболист, которого не интересуют автомобили. Моя Lancia Y довезет меня куда угодно.

Я признаю свое невежество – без него не было бы моего чувства юмора. Интеллект всегда должен подкрепляться иронией. Если это не так, ты становишься монотонным и скучным.

Я очень ленивый человек. Рад, что у меня короткий рабочий день.

Тысячи моментов из жизни всегда можно сократить до одного. В моем случае это момент, когда я пытаюсь остановить мяч.

Людей раздражает, что я много кричу. Они думают, я делаю это на камеру. Так вот: я правда делаю это на камеру, потому что футбол – цирк, а мы – клоуны и шуты.

Я буду защищать ворота до тех пор, пока мои ноги, голова и сердце позволят мне это делать.

Источники: Goal.com. The Guardian. FourFourTwo. Cabinet Magazine. Soccerbible. Blackwhitereadallover. Storie.it. La Gazzetta dello Sport.

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