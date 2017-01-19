Eurosport

Санкт-Петербург представил эмблему Евро-2020

Санкт-Петербург представил эмблему Евро-2020
Eurosport

1 час назад

На логотипе изображена одна из визитных карточек города.

На эмблеме, которую представили организаторы Евро-2020 в Санкт-Петербурге, изображен Дворцовый мост.

  • В 2020 году турнир впервые в истории пройдет в 13 городах разных стран.
  • Стадион на Крестовском острове примет три игры группового турнира и четвертьфинал Евро.

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