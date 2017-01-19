Eurosport
Санкт-Петербург представил эмблему Евро-2020
На логотипе изображена одна из визитных карточек города.
На эмблеме, которую представили организаторы Евро-2020 в Санкт-Петербурге, изображен Дворцовый мост.
- В 2020 году турнир впервые в истории пройдет в 13 городах разных стран.
- Стадион на Крестовском острове примет три игры группового турнира и четвертьфинал Евро.
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