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РФС подал заявку на проведение матча открытия Евро-2020 в Санкт-Петербурге

РФС подал заявку на проведение матча открытия Евро-2020 в Санкт-Петербурге
Eurosport

10 мин. назадИзменено 9 мин. назад

Сразу после того, как установили защиту от бакланов.

О поданной заявке сообщил президент РФС и вице-премьер России Виталий Мутко.

«Мы подали заявку и предложили Петербург. Мы гoтoвы создать все условия. Болельщики Петербурга это заслужили. Стадиoн фантастический, его дoлгo критиковали, нo сейчас oн один из лучших в мире», – сказал Мутко.

  • Чемпионат Европы в 2020 году впервые пройдет в 13 странах.
  • В России матчи турнира состоятся на арене на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

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