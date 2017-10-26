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РФС подал заявку на проведение матча открытия Евро-2020 в Санкт-Петербурге
Сразу после того, как установили защиту от бакланов.
О поданной заявке сообщил президент РФС и вице-премьер России Виталий Мутко.
«Мы подали заявку и предложили Петербург. Мы гoтoвы создать все условия. Болельщики Петербурга это заслужили. Стадиoн фантастический, его дoлгo критиковали, нo сейчас oн один из лучших в мире», – сказал Мутко.
- Чемпионат Европы в 2020 году впервые пройдет в 13 странах.
- В России матчи турнира состоятся на арене на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.
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