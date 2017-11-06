Getty Images

Андрей Шевченко: «Украина выйдет на Евро-2020. Заказывайте билеты»

Шевченко: «Украина выйдет на Евро-2020. Заказывайте билеты»
Eurosport

40 мин. назад

Слушайся легенду.

Андрей Шевченко подтвердил на пресс-конференции, что останется во главе сборной Украины, несмотря на неудачный исход отборочного турнира ЧМ-2018.

– Сборная не добилась результата, но на Евро-2020 будет выйти легче. Вы можете гарантировать выполнение этой задачи?

– А у меня нет другого выхода. Уверен, что выйдем. Сегодня первое или второе место выходят на Евро напрямую. Значит, будем занимать первое или второе место. Но говорить о том, легче это или нет, пока не узнаем группу, соперников, вряд ли уместно.

– Просто хочется поехать.

– Заказывайте билеты.

  • Евро-2020 отличается от предыдущих турниров тем, что пройдет на территории сразу 13 стран-членов УЕФА.
  • Украина заняла третье место в группе I квалификации ЧМ-2018, проиграв в последнем туре Хорватии – 0:2.

Оставайся в контакте со спортом

Источник: Footboom

По теме

Евро
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Портленд» и «Хьюстон» забили 3 мяча – все очень порядочные

02:00
Популярные видео
Watts 35
 9 просмотров3 ч
Грустное видео для «Нью-Йорк Сити»: они вылетели и навсегда попрощались с Пирло
4 579 просмотров7 ч
А еще вам может понравиться