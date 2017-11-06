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Андрей Шевченко: «Украина выйдет на Евро-2020. Заказывайте билеты»
Слушайся легенду.
Андрей Шевченко подтвердил на пресс-конференции, что останется во главе сборной Украины, несмотря на неудачный исход отборочного турнира ЧМ-2018.
– Сборная не добилась результата, но на Евро-2020 будет выйти легче. Вы можете гарантировать выполнение этой задачи?
– А у меня нет другого выхода. Уверен, что выйдем. Сегодня первое или второе место выходят на Евро напрямую. Значит, будем занимать первое или второе место. Но говорить о том, легче это или нет, пока не узнаем группу, соперников, вряд ли уместно.
– Просто хочется поехать.
– Заказывайте билеты.
- Евро-2020 отличается от предыдущих турниров тем, что пройдет на территории сразу 13 стран-членов УЕФА.
- Украина заняла третье место в группе I квалификации ЧМ-2018, проиграв в последнем туре Хорватии – 0:2.
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Источник: Footboom