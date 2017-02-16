Сельта
    -
    21:00
    16.02.17
    Стадион Балаидос
    Шахтер
      Лига Европы УЕФА • 1/16 финала
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Сельта - Шахтер
      Лига Европы УЕФА - 16 февраля 2017

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Сельта – Шахтер на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:00 16 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Эдуардо Бериссо или Пауло Фонсека? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Сельта – Шахтер? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Сельта и Шахтер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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