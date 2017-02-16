Онлайн

Хапоэль Беэр-Шева - Бешикташ

Лига Европы УЕФА - 16 февраля 2017

Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Хапоэль Беэр-Шева – Бешикташ на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:05 16 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Барак Бахар или Шенол Гюнеш? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Хапоэль Беэр-Шева – Бешикташ? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Хапоэль Беэр-Шева и Бешикташ, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

