Зенит
    -
    21:00
    23.02.17
    Петровский
    Андерлехт
      Лига Европы УЕФА • 1/16 финала
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Зенит - Андерлехт
      Лига Европы УЕФА - 23 февраля 2017

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Зенит – Андерлехт на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:00 23 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Мирча Луческу или Рене Вайлер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Зенит – Андерлехт? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Зенит и Андерлехт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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