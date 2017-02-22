Сент-Этьен
    -
    20:00
    22.02.17
    Стад Жоффруа-Гишар
    Манчестер Юнайтед
      Лига Европы УЕФА • 1/16 финала
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Сент-Этьен - Манчестер Юнайтед
      Лига Европы УЕФА - 22 февраля 2017

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Сент-Этьен – Манчестер Юнайтед на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 22 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Кристоф Гальтье или Жозе Моуринью? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Сент-Этьен – Манчестер Юнайтед? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Сент-Этьен и Манчестер Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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