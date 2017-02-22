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Фенербахче - Краснодар
Лига Европы УЕФА - 22 февраля 2017
Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Фенербахче – Краснодар на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 22 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Дик Адвокат или Игорь Шалимов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Фенербахче – Краснодар? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Фенербахче и Краснодар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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Российский клуб с трудом, но выиграл первый матч в Краснодаре, а теперь приехал в Турцию, чтобы оформить выход в следующую стадию турнира. Получится ли? Увидим 22 февраля в 20:00 по Москве.