Фенербахче
    -
    20:00
    22.02.17
    Сукру Саракоглу
    Краснодар
      Лига Европы УЕФА • 1/16 финала
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Фенербахче - Краснодар
      Лига Европы УЕФА - 22 февраля 2017

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Фенербахче – Краснодар на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 22 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Дик Адвокат или Игорь Шалимов? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Фенербахче – Краснодар? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Фенербахче и Краснодар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      Российский клуб с трудом, но выиграл первый матч в Краснодаре, а теперь приехал в Турцию, чтобы оформить выход в следующую стадию турнира. Получится ли? Увидим 22 февраля в 20:00 по Москве.

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