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Фиорентина - Боруссия Мёнхенгладбах

Лига Европы УЕФА - 23 февраля 2017

Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Фиорентина – Боруссия Мёнхенгладбах на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:05 23 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Паулу Соуза или Дитер Хекинг? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Фиорентина – Боруссия Мёнхенгладбах? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Фиорентина и Боруссия Мёнхенгладбах, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

