Манчестер Юнайтед
    -
    22:05
    11.05.17
    Олд Траффорд
    Сельта
      Лига Европы УЕФА • Полуфинал
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Манчестер Юнайтед - Сельта
      Лига Европы УЕФА - 11 мая 2017

      Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Манчестер Юнайтед – Сельта на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:05 11 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Жозе Моуринью или Эдуардо Бериссо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Манчестер Юнайтед – Сельта? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Манчестер Юнайтед и Сельта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      В первом матче в Испании «Юнайтед» забил единственный мяч, зато потерял Златана Ибрагимовича. Удержит ли Жозе преимущество без шведского бога?

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