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Манчестер Юнайтед - Сельта
Лига Европы УЕФА - 11 мая 2017
Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Манчестер Юнайтед – Сельта на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:05 11 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Жозе Моуринью или Эдуардо Бериссо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Манчестер Юнайтед – Сельта? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Манчестер Юнайтед и Сельта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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