Онлайн

Манчестер Юнайтед - Сельта

Лига Европы УЕФА - 11 мая 2017

Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Манчестер Юнайтед – Сельта на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:05 11 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Жозе Моуринью или Эдуардо Бериссо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Манчестер Юнайтед – Сельта? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Манчестер Юнайтед и Сельта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

