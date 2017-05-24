Поделиться
Перед матчем
Онлайн
Аякс - Манчестер Юнайтед
Лига Европы УЕФА - 24 мая 2017
Футбол, Лига Европы УЕФА. Следите за матчем Аякс – Манчестер Юнайтед на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 24 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Питер Бош или Жозе Моуринью? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Аякс – Манчестер Юнайтед? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Аякс и Манчестер Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
Удалить
Финал! «МЮ» мечтает не только о Кубке, а о Лиге чемпионов. Моуринью бросил все силы на Лигу Европы, но «Аякс» и его школота готовы к лучшему матчу в карьере.