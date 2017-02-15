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Форвард «Фенербахче» Робин ван Перси пропустит выездной матч с «Краснодаром»

Ван Перси пропустит выездной матч с «Краснодаром»
Eurosport

32 мин. назад

Российские фанаты не увидят голландца.

«Фенербахче» вылетел в Краснодар на матч Лиги Европы, но не взял с собой Ван Перси. По информации официального сайта стамбульского клуба, Робин остался в Турции из-за мышечного повреждения. Вероятно, в стартовом составе голландца заменит экс-спартаковец Эммануэль Эменике.

  • Матч 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и «Фенербахче» пройдет 16 февраля.
  • Ван Перси был дисквалифицирован на 3 матча за провокацию в игре Кубка Турции против «Бешикташа».
  • В активе 33-летнего форварда 6 мячей и 2 ассиста в 15 матчах чемпионата Турции-2016/17.

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