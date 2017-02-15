Форвард «Фенербахче» Робин ван Перси пропустит выездной матч с «Краснодаром»

«Фенербахче» вылетел в Краснодар на матч Лиги Европы, но не взял с собой Ван Перси. По информации официального сайта стамбульского клуба, Робин остался в Турции из-за мышечного повреждения. Вероятно, в стартовом составе голландца заменит экс-спартаковец Эммануэль Эменике.

Матч 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и «Фенербахче» пройдет 16 февраля.

Ван Перси был дисквалифицирован на 3 матча за провокацию в игре Кубка Турции против «Бешикташа».

В активе 33-летнего форварда 6 мячей и 2 ассиста в 15 матчах чемпионата Турции-2016/17.

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