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Брат Поля Погба Флорентин выбрил его игровой номер перед очной встречей в Лиге Европы

Брат Поля Погба выбрил его игровой номер перед очной встречей в Лиге Европы
Eurosport

5 мин. назад

Новинка от парней, которые любят рисунки на голове.

В матче 1/16 Лиги Европы между «МЮ» и «Сент-Этьеном» встретятся два брата Погба – Флорентин и Поль. Встреча с родственником вдохновила Флорентина на поход в парихмахерскую и необычную стрижку – на висках старшего брата теперь выбрит игровой номер Поля и собственный.

«Мама посетит матч. Очевидно, что подобные вещи встречаются крайне редко, когда есть шанс увидеть двух сыновей, играющих друг против друга», – заявил Флорентин The Telegraph.

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