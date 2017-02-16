Eurosport
Брат Поля Погба Флорентин выбрил его игровой номер перед очной встречей в Лиге Европы
Новинка от парней, которые любят рисунки на голове.
В матче 1/16 Лиги Европы между «МЮ» и «Сент-Этьеном» встретятся два брата Погба – Флорентин и Поль. Встреча с родственником вдохновила Флорентина на поход в парихмахерскую и необычную стрижку – на висках старшего брата теперь выбрит игровой номер Поля и собственный.
«Мама посетит матч. Очевидно, что подобные вещи встречаются крайне редко, когда есть шанс увидеть двух сыновей, играющих друг против друга», – заявил Флорентин The Telegraph.
- Первая встреча между «Манчестером» и «Сент-Этьеном» пройдет на «Олд Траффорд».
- Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию матча.
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