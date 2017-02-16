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«Ростов» дома завалил 4 мяча «Спарте» (Прага) в Лиге Европы

«Ростов» завалил 4 мяча «Спарте»
Eurosport

35 мин. назад

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Ростов» дома переиграл пражскую «Спарту» – 4:0.

«Ростов» – «Спарта» (Прага) – 4:0

Голы:

1:0 – Миха Мевля, 15'

2:0 – Дмитрий Полоз, 38'

3:0 – Кристиан Нобоа, 40'

4:0 – Сердар Азмун, 68'

Удаление:

Тьемоко Конате («Спарта»), 32'

  • В прошлом сезоне пражский клуб выбил с этой стадии турнира «Краснодар».
  • В составе «Спарты» весь матч провел защитник из России Вячеслав Караваев.
  • Ответная игра между «Ростовом» и «Спартой» пройдет 23 февраля в Чехии.
  • Стартовый свисток – в 23:05 по московскому времени.

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