«Ростов» дома завалил 4 мяча «Спарте» (Прага) в Лиге Европы
В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Ростов» дома переиграл пражскую «Спарту» – 4:0.
«Ростов» – «Спарта» (Прага) – 4:0
Голы:
1:0 – Миха Мевля, 15'
2:0 – Дмитрий Полоз, 38'
3:0 – Кристиан Нобоа, 40'
4:0 – Сердар Азмун, 68'
Удаление:
Тьемоко Конате («Спарта»), 32'
- В прошлом сезоне пражский клуб выбил с этой стадии турнира «Краснодар».
- В составе «Спарты» весь матч провел защитник из России Вячеслав Караваев.
- Ответная игра между «Ростовом» и «Спартой» пройдет 23 февраля в Чехии.
- Стартовый свисток – в 23:05 по московскому времени.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте