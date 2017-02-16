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Жозе Моуринью: «Не смотрел игру «ПСЖ» с «Барселоной», я пересматривал матч «Сент-Этьен» – «Лорьян»

Моуринью: «Не смотрел игру «ПСЖ» с «Барселоной», я пересматривал матч «Сент-Этьен» – «Лорьян»
Eurosport

1 час назад

Главному тренеру «МЮ» не до лигочемпионских разборок.

«Я не смотрел игру «ПСЖ» – «Барселона». Я пересматривал «Сент-Этьен» – «Лорьян».

Когда ты тренер такой команды, как «Манчестер Юнайтед», не имеешь права расставлять приоритеты между турнирами – нужно играть во всех и побеждать.

Конечно, Лига Европы не тот турнир, в котором нам хотелось бы участвовать, но это вызов, который мы принимаем и уважаем. Путь к финалу длинный, сейчас только 1/16 финала», – цитирует Моуринью Goal.com.

  • «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Сент-Этьеном» в первом матче 1/16 Лиги Европы в четверг, 16 февраля. Начало игры в 23:05 (мск).
  • Ответная игра пройдет во Франции 22 февраля.

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