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Бернардески поздравил себя с 23-летием, забив невероятный по точности и красоте гол в девятку
Потрясающий штрафной, поставивший на колени одну из «Боруссий».
16 февраля «Фиорентина» приехала в Мёнхенгладбах на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Боруссии». Нулевой счет сохранялся до конца первого тайма, когда итальянцы получили право на штрафной.
Взявшийся исполнять удар Федерико Бернардески пробил точнехонько в девятку и не оставил ни единого шанса Янну Зоммеру. Красивейший гол в итоге стал единственным в матче.
- Ответная встреча пройдет 23 февраля во Флоренции.
- Бернардески забил 13 голов в 32 официальных матчах сезона-2016/17.
- 16 февраля Федерико исполнилось 23 года.
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