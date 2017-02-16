Бернардески поздравил себя с 23-летием, забив невероятный по точности и красоте гол в девятку

16 февраля «Фиорентина» приехала в Мёнхенгладбах на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Боруссии». Нулевой счет сохранялся до конца первого тайма, когда итальянцы получили право на штрафной.

Взявшийся исполнять удар Федерико Бернардески пробил точнехонько в девятку и не оставил ни единого шанса Янну Зоммеру. Красивейший гол в итоге стал единственным в матче.

Ответная встреча пройдет 23 февраля во Флоренции.

Бернардески забил 13 голов в 32 официальных матчах сезона-2016/17.

16 февраля Федерико исполнилось 23 года.

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