AFP
Хет-трик Златана принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Сент-Этьеном»
Манкунианцы выиграли первый матч 1/16 финала Лиги Европы со счетом 3:0.
«Манчестер Юнайтед» – «Сент-Этьен» – 3:0
Голы:
1:0 – Златан Ибрагимович, 15'
2:0 – Златан Ибрагимович, 75'
3:0 – Златан Ибрагимович, 88'
- Златан довел количество голов в сезоне до 23-х. Это на 14 больше, чем у любого другого игрока «Юнайтед».
- В первом тайме гости нанесли 11 ударов во воротам Де Хеа и ни одного в створ.
- Ответный матч пройдет 22 февраля.
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