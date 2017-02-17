AFP

Хет-трик Златана принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Сент-Этьеном»

Хет-трик Златана принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Сент-Этьеном»
Eurosport

1 час назад

Манкунианцы выиграли первый матч 1/16 финала Лиги Европы со счетом 3:0.

«Манчестер Юнайтед» – «Сент-Этьен» – 3:0

Голы:

1:0 – Златан Ибрагимович, 15'

2:0 – Златан Ибрагимович, 75'

3:0 – Златан Ибрагимович, 88'

  • Златан довел количество голов в сезоне до 23-х. Это на 14 больше, чем у любого другого игрока «Юнайтед».
  • В первом тайме гости нанесли 11 ударов во воротам Де Хеа и ни одного в створ.
  • Ответный матч пройдет 22 февраля.

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