4 гола «Ростова», превратившие гордых «спартанцев» в оборванцев
Это явно не Спарта.
16 февраля «Ростов» начал выступление в Лиге Европы. В гости к желто-синим на первую игру 1/16 финала приехала пражская «Спарта» и получил четыре безответных гола.
Начало разгрому положил Миха Мевля, на 15-й минуте выигравший борьбу на втором этаже в штрафной в «Спарты».
На 38-й минуте мастерство игры головой продемонстрировал и Дмитрий Полоз, только ему никто борьбу навязать даже не посмел.
Спустя всего 2 минуты игрок «Спарты» неудачно выбил мяч из зоны, Кристиан Нобоа уверенно пробил с линии штрафной.
Довершил мучения чехов Сердар Азмун, спустя минуту после выхода на замену в середине второго тайма замкнувший прострел Александра Ерохина.
- Ответная игра пройдет в Праге 23 февраля.
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(фото: твиттер «Ростова»)