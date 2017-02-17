Imago
Мама Погба надела на матч «МЮ» – «Сент-Этьен» майку, которая не обидит ни одного из ее сынуль
У Йео нет любимчиков в семье.
16 февраля «Манчестер Юнайтед» и «Сент-Этьен» сошлись на «Олд Траффорд» в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы.
Вместе со своими командами по разные стороны оказались братья Поль и Флорентин Погба. Мать футболистов Йео Мориба, присутствовавшая на игре, рисковала попасть в затруднительную ситуацию, но нашла выход, надев майку, наполовину красную (цвета «МЮ»), наполовину зеленую (цвета «Сент-Этьена»).
Такой же футболкой обзавелся и третий сын Йео Матиас Погба, выступающий за роттердамскую «Спарту».
- Поль Погба перешел в «МЮ» из «Ювентуса» в августе за 105 млн евро.
- В 33 матчах за «красных дьяволов» француз забил 7 голов и отдал 4 голевые передачи.
- Поль выступает за сборную Франции, его братья представляют национальную команду Гвинеи.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте