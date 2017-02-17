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Судья на линии непостижимым образом проглядел явный гол «Аякса» в ворота «Легии»

Судья на линии непостижимым образом проглядел явный гол «Аякса» в ворота «Легии»
Eurosport

7 мин. назад

Сравнительно молодая судейская должность дискредитирована.

«Аякс» приехал в Варшаву в гости к «Легии» на первую игру 1/16 финала Лиги Европы. Первый тайм завершился нулевой ничьей, но не по причине плохой игры в нападении или блестящей защите обеих команд, а фантастической близорукости арбитров.

После мощнейшего удара капитана «Аякса» Дэйви Классена голкипер Аркадьюш Маляж поймал мяч на линии ворот, но зафиксировал его уже за чертой. При этом поляк настолько ловко укрыл мяч спиной, что арбитр за воротами дискредитировал эту должность и не зафиксировал гол.

  • На Клубном чемпионате мира-2016 ФИФА впервые опробовала видеоповторы.

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