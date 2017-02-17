Виктор классный. Как русские клубы выползли из зимней спячки

«Быки» подняли на рога «Фенер»

«Краснодар» на первых минутах будто проглотил пару пальчиковых батареек. В России не привыкли, что команды выходят из зимнего перерыва настолько готовыми – вспомните хотя бы прошлогодний позор «быков» с пражской «Спартой». Черно-зеленые удивили «Фенербахче» постоянными рывками центрбеков на полполя. Мартынович продрался к лицевой, скинул Вандерсону, а полет Классона замкнул подачу в центр. Шведский новичок забил за «Краснодар» на четвертой минуте – раньше так быстро окупали себя трансферы только в ЦСКА.

Кубанская команда подавляла соперника энергией, создала еще пару моментов, но так и не забила, хотя могла. Это тоже недостаток опыта – в плей-офф нужно опускать гильотину не плавно, а со всего размаха. «Фенербахче» маскировал фейлы Нойштедтера, заменил Эменике на Фернандао, но так и не придумал сносных моментов у ворот Крицюка. «Краснодар» тоже увяз в полузащите турок, поэтому ехать на «Сукру Саракоглу» придется всего с одним голом перевеса и при орущих фанатах.

1:0 – посмотрим, справится ли Шалимов с давлением.

«Ростов» разгромил чехов и почти вышел в 1/8 финала

Курбан Бердыев внезапно остался без Сослана Джанаева – у основного кипера травма, поэтому в ворота встал Никита Медведев. Привычный состав «Ростова» на старте не понимал, что за пражская «Спарта», и почему эти чехи откровенно лупят по ногам. Арбитр матча понимал, что жесткости будет много, поэтому поначалу не сажал команды на свистки. После гола Мевли на 15-й минуте две желтые карточки подряд схватил Тьемоко Конате, и «Спарта» осталась вдесятером на час игрового времени.

Донской клуб не нужно просить, чтобы забить побольше. Сначала Полоз прибил пражскую команду, а потом Нобоа окончательно уничтожил соперника хлестким гвоздем. Вышедший на замену Азмун пообтесался минуту во втором тайме, выскочил в центр и положил четвертый мяч в ворота Коубека.

4:0 – «Ростов» унизил чехов, никто не верит, что футболисты Бердыева внезапно пропустят пять голов.

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Иванович провалил дебют в «Зените», питерцы пропустили дважды

Мирча Луческу показал в Бельгии сразу и Ивановича, и Эрнани. Но против «Андерлехта» питерцы не ожидали такого навала. Интенсивное движение соперника ошеломило «Зенит», и они пропустили быстрый мяч. На волшебный ассист Станчу вылетел Ачимпонг, 165-сантиметровый ганец, которого забраковали русские скауты, закатил первый гол Лодыгину.

Сине-бело-голубые выглядели вареными, а в открытой игре никак не вваливали мячи в сетку. Голкипер «Андерлехта» Рубен круто отражал все попытки, а потом раскрутил атаку своих, в которой Ачимпонг улизнул от обороны и прострелил по ушам Лодыгину. 2:0 – два гола из зоны Ивановича.

Бельгийцы оставляли много свободных зон и пространства, но питерцы не видели, куда можно бежать, чтобы не попасть на подстраховку. В штрафной у Дзюбы было несколько моментов (до и после перерыва), которые нужно реализовывать, но новый капитан «Зенита» никак не попадал по воротам. После выхода старого обладателя повязки игра русского клуба оживилась. Данни резко забрал мяч под контроль, быстро порвал на себе футболку после неудачного паса и насоздавал шансов для нападения. Его передачи были самым прекрасным, что творила петербургская команда на поле.

0:2 – «Зенит» впервые не забивает в Лиге Европы и едет на «Петровский» с целью закрыть этого маленького африканца.

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