Обилие Зла. Как Златан Ибрагимович казнил «Сент-Этьен» и даже не вспотел

«Сент-Этьен» пролетел групповой этап без поражений и с пятью пропущенными мячами, тогда как «Юнайтед» слился дважды, выйдя в плей-офф со второго места. «Зеленые» выкатились на «Олд Траффрд» с беспроигрышной серией из 10 матчей в еврокубках, но там их ждал Златан. Выступая за «ПСЖ», шведский палач был особенно горяч в матчах против «Сент-Этьена», забивая много и на любой вкус – всего 14 банок.

Гости насмотрелись как «ПСЖ» укатывал «Барсу» с помощью высокого прессинга, и 18 минут не давали манкунианцам вздохнуть. Златан в это время бродил по флангу, костылял неугодных в середине поля и ждал. Для начала он наглой симуляцией обманул судью Краловеца, нарисовав штрафной, а потом и облапошил стоявших в стенке. Подпрыгнули не все, зато шведу помог рикошет. Первый пошел.

После гола манкунианцы неожиданно угомонились и выключились из игры. До конца первого тайма игроки «Сент-Этьена» вытоптали штрафную Ромеро, пробив по его воротам 11 раз без единого попадания в створ. Тренер гостей Гальтье зеленел и хватался за сердце, а Моуринью исполнил фирменный фортель с уходом в раздевалку за пару минут до конца тайма. Златан, подчеркнув величие, ушел отдыхать последним.

Моуринью определенно всыпал парням за безвольную концовку первого тайма – после перерыва «Юнайтед» 15 минут не слазил с ворот Руфье. Марсьяль не забил с 12 метров, Поль Погба треснул в перекладину, а Златан забил ударом головой в упор, но после навеса Маты вляпался в офсайд. «Юнайтед» наступал, постепенно теряя концентрацию в обороне, и чуть не попался. Выскочивший на замену Ру удрал один на один с Ромеро, перебросил аргентинца, а вместе с ним и ворота. Сухая серия манкунианцев на своем поле в 2017 году натикала 653 минуты.

И тут же хозяева расквасили «Сент-Этьен» вторым голом. Рэшфорд вспомнил, как зажигал при Ван Гале, пронесся левым флангом с заходом в штрафную, и озарил Златана чудным ассистом. Король соблаговолил подставить ногу.

Французы потеряли концентрацию, а после вынужденной замены Фло Погба, который классно весь матч взрывал левый фланг, совсем раскисли. Гости думали лишь об одном – как следует наподдать усатому мучителю. При счете 0:2 у «зеленых» были шансы перед ответной встречей 22 февраля, после удара по ногам Ибры в штрафной и реализованного им пенальти они стремятся к нулю.

Это первый хет-трик Златана за «Юнайтед». Швед довел количество голов в сезоне до 23-х, что на 14 больше, чем у любого другого игрока «МЮ». Беспроигрышная серия манкунианцев на «Олд Траффорд» составляет уже 20 матчей.

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