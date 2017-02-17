Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу: «Кокорин и Шатов должны задать себе вопрос о своей игре»

После поражения от бельгийцев (0:2) тренер петербургского клуба рассказал об ошибках.

«Счет 2:0 – хороший результат для хозяев поля, но у нас есть целая неделя для анализа произошедшего, и в домашней игре все увидят другой «Зенит».

Данни мог сыграть только на двух позициях – Шатова и Жулиано. В матче против «Андерлехта» вышел на первую. Отдельно стоит сказать, что должны себе задать вопрос о своей игре Кокорин и Шатов.

Надеемся, качество поля во втором матче будет лучше. Мы сегодня допустили очень много технических ошибок из-за плохого состояния газона. Думаю, если бы мы забили в начале матча, то ход игры бы изменился», – приводит слова Мирчи официальный сайт «Зенита».

Два гола в ворота российского клуба забил Франк Ачимпонг.

«Краснодар» в матче первого раунда плей-офф Лиги Европы обыграл «Фенербахче» – 1:0, «Ростов» разгромил «Спарту» – 4:0.

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