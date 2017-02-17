AFP
Хет-трик форварда «Ромы» Эдина Джеко, овладевшего штрафной «Вильярреала»
Последний гол сводит с ума.
Счет в матче открыл Эмерсон Палмьери на 36-й минуте. Джеко отличился во втором тайме, забив на 65-й, 79-й и 86-й минутах.
- «Рома» разгромила «Вильярреал» на поле соперника – 4:0 в первой игре раунда плей-офф Лиги Европы-2016/17.
- Эдин Джеко – лучший бомбардир турнира с 8 голами вместе с форвардом «АА Гента» Калифой Кулибали.
- Ответный матч «Ромы» и «Вильярреала» пройдет 23 февраля.
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