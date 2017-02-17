AFP

Хет-трик форварда «Ромы» Эдина Джеко, овладевшего штрафной «Вильярреала»

Хет-трик Джеко, овладевшего штрафной «Вильярреала»
Eurosport

17 мин. назад

Последний гол сводит с ума.

Счет в матче открыл Эмерсон Палмьери на 36-й минуте. Джеко отличился во втором тайме, забив на 65-й, 79-й и 86-й минутах.

  • «Рома» разгромила «Вильярреал» на поле соперника – 4:0 в первой игре раунда плей-офф Лиги Европы-2016/17.
  • Эдин Джеко – лучший бомбардир турнира с 8 голами вместе с форвардом «АА Гента» Калифой Кулибали.
  • Ответный матч «Ромы» и «Вильярреала» пройдет 23 февраля.

Следите за новостями Лиги Европы

Все главные тексты у вас в телеграме

По теме

Лига Европы УЕФА

Финальная стадия

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Проброс погоды. «Монреаль» ушел к бывшему в День святого Валентина

04:07
Популярные видео
Бэйли летел к финишу быстрее пули и даже Фуркада, а потом экспрессивно орнул в объятиях кого-то
5 135 просмотров16 ч
Ворли разогналась быстрее Шиффрин и выиграла второе золото чемпионата мира
1 634 просмотров19 ч
А еще вам может понравиться