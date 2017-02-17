Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович: «Я как Индиана Джонс»

После матча против «Сент-Этьена» форвард сравнил себя с известным киногероем – археологом Индианой Джонсом.

«Где бы я ни был, я выиграю, так что я как Индиана Джонс», – сообщил Ибра.

В первом матче плей-офф Лиги Европы Златан оформил хет-трик в ворота «Сент-Этьена».

После 25 туров «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в чемпионате Англии с 48 баллами.

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