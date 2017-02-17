Imago
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович: «Я как Индиана Джонс»
Осталось найти фирменную шляпу.
После матча против «Сент-Этьена» форвард сравнил себя с известным киногероем – археологом Индианой Джонсом.
«Где бы я ни был, я выиграю, так что я как Индиана Джонс», – сообщил Ибра.
- В первом матче плей-офф Лиги Европы Златан оформил хет-трик в ворота «Сент-Этьена».
- После 25 туров «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в чемпионате Англии с 48 баллами.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте