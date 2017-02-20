19-летний капитан «Андерлехта» запугал «Зенит» и забил 2 божественных гола

«Андерлехт» истратил много сил в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Зенита» (2:0) и столкнулся с трудностями во встрече чемпионата Бельгии с «Остенде».

Счет был равным 1:1 к 58-й минуте, когда на поле вышел 19-летний капитан «Андерлехта» Юри Тилеманс. Футболисту потребовалось всего 9 минут, чтобы вывести «пурпурно-белых» вперед потрясающим ударом с правой ноги.

Прошло еще 2 минуты, и Тилеманс повторил этот трюк на бис, но уже с левой.

Тилеманс забил 16 голов в 36 матчах сезона-2016/17.

Ответная игра «Зенит» – «Андерлехт» состоится 23 февраля.

Transfermarkt оценивает Тилеманса в 17 млн евро.

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