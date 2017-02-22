Eurosport
«МЮ» вновь победил «Сент-Этьен» и вышел в 1/8 финала
В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» на выезде переиграл «Сент-Этьен» – 1:0.
«Сент-Этьен» – «Манчестер Юнайтед» – 0:1
Гол:
0:1 – Генрих Мхитарян, 16'
Удаление:
Эрик Байи («Манчестер Юнайтед»), 64'
- В первом матче между этими командами «МЮ» победил со счетом 3:0 благодаря хет-трику Ибрагимовича.
- Жеребьевка пар 1/8 финала Лиги Европы пройдет 24 февраля в 15:00 по московскому времени.
- «Юнайтед» 26 февраля проведет выездной матч АПЛ против «Манчестер Сити», стартовый свисток – в 17:15 по Москве.
- «Сент-Этьен» в тот же день примет «Кан», начало игры – в 17:00 (мск).
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