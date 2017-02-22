AFP
«Краснодар» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, забив по голу с «Фенербахче»
Команда Шалимова выстояла в Стамбуле и прошла дальше.
«Фенербахче» – «Краснодар» – 1:1
Голы:
0:1 – Федор Смолов, 7'
1:1 – Соуза, 41'
- 22 февраля «Краснодар» отметил свой 9-й день рождения.
- «Фенербахче» выиграл все 7 предыдущих домашних матчей в Лиге Европы в сезоне-2016/17.
- «Краснодар» впервые вышел в 1/8 финала ЛЕ.
- Федор Смолов – лучший бомбардир «Краснодара» в турнире, на его счету 6 голов.
- Жеребьевка следующего раунда Лиги Европы состоится 24 февраля в швейцарском Ньоне.
Посмотреть жеребьевку можно на Eurposport Player
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