AFP

«Краснодар» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, забив по голу с «Фенербахче»

«Краснодар» вышел в 1/8 финала, забив по голу с «Фенербахче»
Eurosport

19 мин. назад

Команда Шалимова выстояла в Стамбуле и прошла дальше.

«Фенербахче» – «Краснодар» – 1:1

Голы:

0:1 – Федор Смолов, 7'

1:1 – Соуза, 41'

  • 22 февраля «Краснодар» отметил свой 9-й день рождения.
  • «Фенербахче» выиграл все 7 предыдущих домашних матчей в Лиге Европы в сезоне-2016/17.
  • «Краснодар» впервые вышел в 1/8 финала ЛЕ.
  • Федор Смолов – лучший бомбардир «Краснодара» в турнире, на его счету 6 голов.
  • Жеребьевка следующего раунда Лиги Европы состоится 24 февраля в швейцарском Ньоне.

Посмотреть жеребьевку можно на Eurposport Player

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