Бранислав Иванович остался в запасе на матч с «Андерлехтом»
Мирча Луческу пока не верит в серба.
«Зенит» выставил следующий состав:
Юрий Лодыгин, Александр Анюков, Доменико Кришито, Жулиано, Маурисио, Кокорин, Мигел Данни, Луиш Нету, Хави Гарсия, Дзюба, Юрий Жирков.
Стартовое сочетание «Андерлехта»:
Рубен Мартинес, Оливье Дешахт, Урош Спайич, Энди Нахар, Александру Кипчу, Фрэнк Ачимпонг, Исаак Кизе Телин, Юри Тилеманс, Леандер Дендонкер, Иван Обрадович, Николаэ Станчу.
- В первой 1/16 финала питерцы уступили со счетом 0:2.
- «Ростов» начнет матч против «Спарты» в 23:05 (мск).
Текстовая трансляция матча «Зенита» закипит здесь
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