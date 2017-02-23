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Бранислав Иванович остался в запасе на матч с «Андерлехтом»

Иванович остался в запасе на матч с «Андерлехтом»
Eurosport

13 мин. назад

Мирча Луческу пока не верит в серба.

«Зенит» выставил следующий состав:

Юрий Лодыгин, Александр Анюков, Доменико Кришито, Жулиано, Маурисио, Кокорин, Мигел Данни, Луиш Нету, Хави Гарсия, Дзюба, Юрий Жирков.

Стартовое сочетание «Андерлехта»:

Рубен Мартинес, Оливье Дешахт, Урош Спайич, Энди Нахар, Александру Кипчу, Фрэнк Ачимпонг, Исаак Кизе Телин, Юри Тилеманс, Леандер Дендонкер, Иван Обрадович, Николаэ Станчу.

  • В первой 1/16 финала питерцы уступили со счетом 0:2.
  • «Ростов» начнет матч против «Спарты» в 23:05 (мск).

Текстовая трансляция матча «Зенита» закипит здесь

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