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«Зенит» победил «Андерлехт», но вылетел из турнира
В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы питерский «Зенит» дома переиграл бельгийский «Андерлехт» – 3:1.
Голы:
1:0 – Жулиано, 24'
2:0 – Артем Дзюба, 72'
3:0 – Жулиано, 78'
3:1 – Исаак Телин, 90'
- В первом матче между этими командами «Андерлехт» победил – 2:0.
- Жеребьевка раунда 1/8 финала пройдет 24 февраля в 15:00 по московскому времени.
- «Зенит» откроет вторую часть чемпионата России выездным матчем против ЦСКА.
- Игра 18-го тура РФПЛ пройдет 4 марта и начнется в 16:30 по Москве.
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