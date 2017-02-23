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«Зенит» победил «Андерлехт», но вылетел из турнира

«Зенит» победил «Андерлехт», но вылетел из турнира
Eurosport

25 мин. назад

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы питерский «Зенит» дома переиграл бельгийский «Андерлехт» – 3:1.

«Зенит» – «Андерлехт» – 3:1

Голы:

1:0 – Жулиано, 24'

2:0 – Артем Дзюба, 72'

3:0 – Жулиано, 78'

3:1 – Исаак Телин, 90'

  • В первом матче между этими командами «Андерлехт» победил – 2:0.
  • Жеребьевка раунда 1/8 финала пройдет 24 февраля в 15:00 по московскому времени.
  • «Зенит» откроет вторую часть чемпионата России выездным матчем против ЦСКА.
  • Игра 18-го тура РФПЛ пройдет 4 марта и начнется в 16:30 по Москве.

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