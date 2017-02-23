Видео праздничного салюта, который заглушил стартовый свисток на «Петровском»
Эффектно получилось.
23 февраля «Зенит» сошелся с «Андерлехтом» в рамках ответной игры 1/16 финала Лиги Европы.
Ровно со стартовым свистком на фоне стадиона «Петровский» прогремел салют, посвященный празднованию Дня защитника отечества. Залпы пускали от Петропавловской крепости.
- В первой игре «Зенит» уступил со счетом 0:2. В первом тайме ответного матча один гол отыграл Виктор Жулиано.
- 23 апреля питерцы впервые проведут домашний матч на стадионе «Крестовский», строительство которого началось в 2007 году.
Календарь и результаты матчей Лиги Европы
Подписывайтесь на наш канал в телеграме
(фото:
«Зенита»)
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте