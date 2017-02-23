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Видео праздничного салюта, который заглушил стартовый свисток на «Петровском»

Видео праздничного салюта, который заглушил стартовый свисток на «Петровском»
Eurosport

11 мин. назад

Эффектно получилось.

23 февраля «Зенит» сошелся с «Андерлехтом» в рамках ответной игры 1/16 финала Лиги Европы.

Ровно со стартовым свистком на фоне стадиона «Петровский» прогремел салют, посвященный празднованию Дня защитника отечества. Залпы пускали от Петропавловской крепости.

  • В первой игре «Зенит» уступил со счетом 0:2. В первом тайме ответного матча один гол отыграл Виктор Жулиано.
  • 23 апреля питерцы впервые проведут домашний матч на стадионе «Крестовский», строительство которого началось в 2007 году.

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(фото:
«Зенита»)

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